Em um ano de vigência da Lei 5.502/09, que desestimula o uso de sacolas plásticas no Estado do Rio de Janeiro, a população fluminense deixou de consumir 600 milhões de sacolas. O número representa redução de cerca de 25% dos 2,4 bilhões de sacolas que eram distribuídos anualmente no Estado.

Pela lei, os estabelecimentos devem dar desconto de R$ 0,03 centavos por sacola não utilizada. Os dados foram levantados pela Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) e divulgados ontem pelo secretário estadual do Ambiente, Carlos Minc, que se disse satisfeito com o resultado. No entanto, Minc afirmou que é preciso criar novas ações para estimular o consumo consciente.

"É um resultado expressivo. São menos 600 milhões de sacolas nos rios, lagoas e canais. É menos gasto para o Poder Público em dragagem e menos gente que perde tudo por causa das inundações. Mas nosso objetivo é dobrar essa meta no ano que vem e passar para 50% de redução em relação ao número inicial de 2,4 bilhões de sacolas", disse Minc.

Entre as propostas para incentivar o consumidor a aderir à redução do consumo de sacolas, Minc citou a diminuição do preço das embalagens reutilizáveis e o aumento do desconto dado a clientes que não usem sacolas.

SÃO VICENTE

Pássaros fazem ninho em meio a festa popular

Um casal de pássaros quero-quero (Vanellus chilensis) fez seu ninho em um lugar inusitado: a praia do Itararé, em São Vicente, na Baixada Santista, no meio do local onde foi montada a estrutura da Festa do Morango, que funciona de quarta a domingo até o fim do mês. Para proteger o casal, o ninho e conscientizar os visitantes sobre a preservação do ambiente, a organização do evento instalou uma cerca de tela ao redor dos quatro ovos, colocou potinhos com água para as aves beberem e cartazes explicando sobre os pássaros e os perigos de fornecer alimentação a eles. Os pássaros devem ficar no local até terminar o período de incubação dos ovos, que leva entre 15 e 25 dias.

CIÊNCIA

Instituto Butantã tem programação de férias

Durante o mês de julho, o Instituto Butantã preparou uma programação especial para o período de férias. As crianças poderão conhecer na prática como funciona um laboratório de pesquisa e como é o dia a dia de um biólogo que trabalha com serpentes, aranhas e escorpiões. O Museu de Microbiologia, por exemplo, abrirá o laboratório entre os dias 19 a 29 das 9h às 16h30. No local, os visitantes poderão ver como funciona um laboratório científico e observar, através de microscópios, as células animais e vegetais. O Butantã fica na Avenida Vital Brasil, 1.500, zona oeste da capital. /ANDREA VIALLI e REJANE LIMA, com AGÊNCIAS