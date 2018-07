Pedro Antonio Arraes Pereira, diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

"É possível aumentar a produtividade"

1.Há um conflito entre meio ambiente e produtividade agrícola?

A maior parte das pessoas não lembra, mas, nas décadas de 50 a 70, a falta de tecnologia e de conhecimento em agricultura tropical se traduzia em escassez de leite, carne e feijão. Importávamos muitos itens do México e da Argentina. Precisamos defender nossos produtores rurais. A grande maioria faz muito bem ao País: o setor é responsável por 30% do Produto Interno Bruto (PIB). Não faz sentido alimentar uma dicotomia entre proteção ambiental e agricultura. A conciliação é possível.

2.De que forma?

A melhor forma de diminuir a pressão sobre os ecossistemas naturais é aumentar a produtividade por hectare. Há dados históricos que comprovam. Se utilizássemos a tecnologia de 1970 para produzir o mesmo volume de grãos que temos hoje - cerca de 150 milhões de toneladas -, precisaríamos de uma área cinco vezes maior. Se todos os agricultores do Cerrado produzissem com a mesma eficiência dos melhores fazendeiros do bioma, teríamos um aumento de 40% na produtividade. E se incluíssemos o novo conhecimento obtido, o aumento seria maior.

3.O Cerrado é o bioma mais ameaçado pela expansão das fronteiras agrícolas. Como protegê-lo?

Precisamos realizar um zoneamento inteligente que determine claramente quais áreas devem ser preservadas para proteger a biodiversidade. Não dá para preservar tudo. Se não, voltaremos a importar alimentos básicos do México e da Argentina. Mas com investimentos em tecnologia é possível aumentar a produtividade sem precisar de mais terras.

PRAIA SUSTENTÁVEL

Santos testa bancos ecológicos na orla

A Prefeitura de Santos está substituindo os bancos de madeira do calçadão da orla da praia por bancos ecológicos, feitos de plástico reciclável. Mais resistentes, os acentos marrons confeccionados com a chamada "madeira plástica" deverão diminuir o custo de manutenção dos bancos convencionais, que se degradam rapidamente com a ação do sol, chuva e maresia.

A novidade começou com a instalação de 14 bancos, no mês passado, na praia da Aparecida. Agora, a prefeitura prepara uma licitação para comprar material suficiente para substituir todos 580 bancos de toda a orla. "A ideia é substituirmos aos poucos, à medida que a madeira precisar ser trocada. Na metade do próximo ano, todos os bancos da orla já devem estar com esse novo material", explica o Secretário de Serviços Públicos de Santos, Carlos Alberto Russo. / ALEXANDRE GONÇALVES, ANDREA VIALLI e REJANE LIMA