O consumidor que desejar descartar suas lâmpadas fluorescentes usadas, de forma ambientalmente correta, pode levá-las até o supermercado. A rede Pão de Açúcar, em parceria com a concessionária de energia AES Eletropaulo, fará o recolhimento de lâmpadas em sete lojas entre os dias 19 a 31 de julho.

As lâmpadas serão recolhidas pela empresa especializada Tramppo, que realiza descontaminação de lâmpadas fluorescentes. Os resíduos gerados no processo - mercúrio, pó fosfórico, vidro, alumínio - são destinados à indústria, para serem reaproveitados como matéria-prima.

Segundo Lígia Korkes, gerente de sustentabilidade da rede Pão de Açúcar, a iniciativa de recolher as lâmpadas atende a uma demanda do consumidor, mas esbarra no alto custo da destinação correta desse material, que varia de R$ 1 a R$ 2 por lâmpada.

"Estamos conversando com os fabricantes de lâmpadas para ter coletores em todas as lojas, de forma permanente", diz Lígia. A relação de lojas que terão postos de recolhimento das lâmpadas pode ser consultada em www.paodeacucarverde.com.br. No período que durar a ação, as lâmpadas econômicas serão vendidas nas lojas da rede com até 40% de desconto.

As lâmpadas fluorescentes são um dos tipos de resíduos que devem ganhar um sistema de recolhimento em todo o País, de acordo com a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada em dezembro do ano passado.

ESTUDO

Canavial com palha emite menos carbono

O solo coberto de palha de cana-de-açúcar libera 20% menos gás carbônico na atmosfera, concluíram cientistas da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp em Jaboticabal (SP). A explicação é que sem a proteção natural o estoque de carbono da terra se dissipa com mais facilidade. No estudo, a diferença na emissão de dióxido de carbono entre o terreno coberto pelos detritos e aquele desprotegido foi de 400 quilos de carbono. A equipe foi liderada pelo físico Newton La Scala Júnior. Realizada de 2008 a 2010, a pesquisa teve financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

SÃO SEBASTIÃO

Mais um pinguim é encontrado no litoral

Mais um pinguim foi encontrado no litoral norte na semana passada. Frequentadores da Praia do Porto Grande, em São Sebastião, localizaram o animal caminhando na areia da praia. Soldados da Guarda Municipal foram acionados para capturar o pinguim. Ele foi levado pela Polícia Ambiental ao Aquário de Ubatuba, onde receberá tratamento. De acordo com o diretor do Aquário, Hugo Gallo, diversos pinguins já foram encontrados nas praias da região. Eles migram da Patagônia argentina em busca de águas mais quentes. /ANDREA VIALLI e REGINALDO PUPO