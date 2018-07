O Brasil desenvolveu, em parceria com o Banco Mundial, uma metodologia para quantificar a redução de emissões de gases de efeito estufa em projetos de combate ao desmatamento e degradação florestal - mecanismo conhecido como Redd, na sigla em inglês.

Fruto de uma parceria entre o Banco Mundial e a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), o método foi aprovado pelo sistema de comércio voluntário de créditos de carbono, utilizado na Europa para esse tipo de negociação.

Na prática, comunidades que preservarem regiões de florestas poderão ser remuneradas por isso. A nova metodologia permite que seja calculadas as emissões tanto de grandes áreas quanto de "mosaicos", pequenas áreas florestais, o que amplia o leque de possíveis investidores. O mecanismo pode ser aplicado tanto para projetos brasileiros como para outras regiões do mundo com florestas, como África e Ásia.

"Essa metodologia gerará um arranjo para recompensar atividades inovadoras que reduzam o desmatamento, contribuindo para o bem-estar de comunidades", diz Ellysar Baroudy, diretora do Banco Mundial.

Apesar dos progressos, as Nações Unidas ainda não reconhecem o Redd com alternativa para geração de créditos de carbono.

ITAQUAQUECETUBA

Cetesb faz nova vistoria em aterro

Técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) estiveram ontem no aterro da Pajoan, em Itaquaquecetuba, para uma nova vistoria, depois de diversas reclamações da comunidade. Mas foi constatado que não existiam novos deslizamentos do maciço de resíduos do aterro. Os moradores da região também estavam preocupados com a emissão de gases. Entretanto, segundo a Cetesb, a emissão era resultado da abertura de linhas trincheiras - para reforçar o sistema de drenagem de chorume - e foi exigência feita pela própria companhia. Ainda de acordo com a Cetesb, com o tempo mais frio, a impressão era de que havia uma maior emissão de gases.

PRESENTE

Namíbia doará animais para Cuba

A Namíbia doará 146 animais para zoológicos cubanos, que tiveram a população reduzida desde a crise econômica da década de 1990. Uma comissão do Ministério do Meio Ambiente e Turismo da Namíbia está em Cuba para estudar as condições sanitárias e o hábitat que terão os animais, previstos para chegar ao país em 2012. "Os veterinários cubanos estarão na Namíbia para assegurar que os animais não trarão doenças e a higiene será perfeita", disse Erika Akuenje, do governo da Namíbia. Entre os animais que serão doados estão leopardos, leões, antílopes, raposas e elefantes. / AFRA BALAZINA e ANDREA VIALLI, com AGÊNCIAS