A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cubatão, na Baixada Santista, começou ontem a realizar o mapeamento geográfico e fotográfico de todas as trilhas e braços de rios do município.

O trabalho é realizado em parceria com o Corpo de Bombeiros e deverá ser concluído em dois meses. O mapeamento tem três objetivos: segurança, ecoturismo e pesquisa.

A intenção é coletar informações detalhadas dos locais para que os bombeiros possam realizar mais rapidamente o resgate de pessoas que se perdem na mata - neste ano foram registradas ocorrências envolvendo 20 pessoas. Os dados devem ajudar também a desenvolver roteiros ecoturísticos monitorados pela prefeitura e catalogar lugares que poderão ser utilizados em pesquisas científicas e em medições de índices de degradação ambiental.

Atualmente, a prefeitura de Cubatão desconhece o número exato de quilômetros de trilhas existentes no município, sejam em manguezais ou nas florestas de Mata Atlântica, ao pé e na subida da Serra do Mar. Mas cita as trilhas de Parque do Perequê, Itutinga Pilões, Parque do Quilombo e Trilha do Diabo como as mais utilizadas.

ÁGUA

Descarga a vácuo faz shopping economizar

O uso de descargas a vácuo permitiu ao Shopping Frei Caneca, na região central de São Paulo, uma economia de 286 milhões de litros de água - o equivalente a 150 piscinas olímpicas. O número é referente à redução no consumo desde a inauguração do empreendimento, em 2001. O Frei Caneca é o primeiro shopping da capital paulista a utilizar esse tipo de sistema, comum em aviões. Atualmente, todos os banheiros masculinos existentes passam por reformulação e vão receber mictórios especiais, que não utilizam água. A iniciativa, em teste há mais de um ano, deve economizar mais de 150 mil litros de água por mês.

EFEITO ESTUFA

Frigorífico conclui relatório de emissões

O frigorífico Marfrig concluiu o seu primeiro inventário de gases de efeito estufa, com as informações de todas as suas unidades, situadas hoje em 22 países. O relatório demonstrou que 35% das emissões do grupo são classificadas como neutras (de fontes de energia renováveis). Outros 49% das emissões estão classificadas como diretas, ou seja, controláveis pela empresa. Esses dados devem ajudar a companhia a desenvolver estudos e projetos para auxiliar no processo de redução das emissões e na melhoria da gestão das informações. / ANDREA VIALLI e REJANE LIMA