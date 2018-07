O desmatamento na Amazônia acumulado nos últimos 11 meses cresceu 15%, segundo o monitoramento realizado pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). No período, que vai de agosto de 2010 a junho de 2011, foi desmatada uma área total de 1.534 quilômetros quadrados.

O calendário oficial de medição do desmatamento tem início no mês de agosto e término no mês de julho do ano seguinte.

O Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Imazon é um monitoramento realizado pela ONG de forma paralela ao do governo federal, feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Os dados do Imazon também mostram que, no mês de junho de 2011, houve uma queda no desmate de 42% em relação a junho de 2010. No mês, 99 quilômetros quadrados de floresta tombaram na Amazônia Legal.

Desse total, 45% ocorreram no Pará, seguido por Mato Grosso (25%), Amazonas (20%) e Rondônia (10%). Os municípios que registraram as maiores áreas desmatadas foram Altamira (PA), com 9,4 km² desmatados; Peixoto Azevedo (MT), com 7,9 km², e Apuí (AM), com 7,2 km².

Degradação. As florestas degradadas (áreas intensamente exploradas pela atividade madeireira e também por queimadas) na Amazônia Legal somaram 193 km² em junho de 2011 - 44% em Mato Grosso, seguido por Pará (28%), Rondônia (21%), Amazonas (6%) e Acre (1%).

Os satélites do Imazon registraram aumento expressivo da degradação florestal nos últimos 11 meses.

No período de agosto de 2010 a junho de 2011 foram 6.274 km² de florestas atingidas pela ação humana. Em relação ao período anterior (agosto de 2009 a junho de 2010), o aumento registrado foi de 266%.

21 são presos em fraude de créditos florestais

Vinte e uma pessoas, entre servidores públicos, empresários e produtores rurais, foram presas e 30 mandados de busca cumpridos ontem em uma operação de combate a fraudes na emissão de créditos de reposição florestal, que favoreciam o comércio ilegal de carvão na Bahia. A operação conjunta da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, do Ministério Público Estadual, da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), da Polícia Rodoviária Federal e do Ibama foi deflagrada durante a madrugada, após um ano de investigações. As ações estão concentradas em dez municípios, além de Salvador e São Paulo, onde uma pessoa foi detida. / ANDREA VIALLI, TIAGO DÉCIMO e REJANE LIMA