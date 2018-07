Teteia, uma das mais antigas moradoras do Zoológico de São Paulo, não receberá visitas nos próximos dias. Teteia é uma fêmea de hipopótamo que há 48 anos alegra crianças e adultos que a visitam.

Com idade estimada de 53 anos, tempo superior à média de vida da espécie, Teteia há quatro semanas apresenta um quadro de debilidade física, dificuldade de locomoção e artrose.

Tratada com antibióticos, anti-inflamatórios e vitaminas, ela tinha apresentado melhoras nos últimos dias. Mas o quadro voltou a se agravar, levando a equipe técnica a tomar a decisão de prepará-la para uma sessão de raio X, ultrassom e coleta de sangue para exames de hemograma e bioquímica, na próxima semana.

Para tal procedimento, será necessário anestesiá-la, apesar dos riscos que isso representa a um vertebrado de 4 toneladas, com a complicação natural causada pela idade avançada. O esforço dos biólogos, veterinários e tratadores é para avaliar suas condições físicas e aprofundar o diagnóstico.

Diante desse quadro, Teteia permanecerá isolada para garantir sua tranquilidade e conforto. Durante os procedimentos veterinários, não serão permitidas visitas ao animal.

Síndrome matou corais no Caribe, diz estudo

Cientistas americanos aumentaram os esforços para determinar a causa de uma enfermidade que causou o desaparecimento de mais de 90% dos corais que formam os arrecifes no Caribe. Durante milhares de anos, os corais do gênero Acropora eram dominantes no Caribe, mas uma doença conhecida como síndrome branca destruiu sua capacidade de sobreviver, aponta estudo da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Isso deixou outras espécies marinhas vulneráveis a predadores. "Quando essas estruturas de corais desaparecem, algumas espécies de peixes ficam sem ter onde se abrigar", diz Jennifer Lentz, da Universidade de Louisiana e principal autora do estudo.

Esgoto vindo da Bélgica desembarca em Santos

Uma carga de lodo de esgoto vinda do Porto de Antuérpia, na Bélgica, com destino à Argentina, foi desembarcada ilegalmente no Porto de Santos (SP). O navio optou por descarregar a carga que causava mau cheiro a bordo. A Receita Federal solicitou ao Ibama que verificasse o contêiner para avaliar possíveis riscos à saúde pública e ao ambiente. A equipe do Ibama concluiu que a carga não poderia ficar no País, uma vez que a legislação brasileira não permite importação de resíduo com potencial risco de contaminação. A empresa transportadora foi multada, assim como o terminal portuário Santos Brasil. Eles foram notificados a devolver a carga para o país de origem em nove dias.

Gisele estreia curtas sobre meio ambiente

O canal pago Cartoon Network estreará, no dia 4 de setembro, uma série animada de 26 curtas que aborda a questão ambiental. Estrelada por Gisele Bündchen, a série traz um time de "supergarotas"que trabalham juntas para combater crimes ambientais. / ANDREA VIALLI, com EFE