Pela primeira vez, pesquisadores encontraram, nas profundezas abissais do Oceano Atlântico, bactérias que utilizam hidrogênio como fonte de energia para produzir matéria orgânica, informou ontem o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França (CNRS, em francês). A pesquisa, feita com o instituto alemão Max Planck e a Universidade de Harvard (EUA), abre "perspectivas interessantes" no setor das biotecnologias e das energias renováveis, segundo uma nota do CNRS. Os cientistas encontraram as bactérias a 3,2 mil metros de profundidade no campo de Logatchev, uma cordilheira submarina entre o Caribe e as ilhas africanas de Cabo Verde.

GHG PROTOCOL

Empresas apresentam inventário de emissões

O Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV e o World Resources Institute apresentaram ontem inventário das 77 empresas do Programa Brasileiro GHG Protocol. As emissões diretas relativas a 2010 somam mais de 107 milhões de toneladas de CO2 equivalente. As empresas são de 14 setores diferentes, sendo que 47% delas pertencem ao setor industrial.

CORTE ILEGAL

Justiça suspende desmatamento no PA

A Justiça Federal em Santarém suspendeu autorização de desmatamento da Mineração Rio do Norte em Oriximiná, na Floresta Nacional Saracá-Taquera. O corte de 267 hectares foi autorizado pelo Instituto Chico Mendes. Para o MPF, ele é ilegal: a empresa não apresentou inventário dos produtos não madeireiros da área. / KARINA NINNI, com EFE