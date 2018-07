Franke James, artista plástica

Artista e ativista canadense diz estar em "lista negra"

A artista plástica Franke James, famosa por ter brigado com a prefeitura de Toronto para substituir a entrada de sua garagem pavimentada por uma via verde, teve cancelada uma mostra de trabalhos em 20 cidades europeias. Segundo ela, que produz ensaios visuais com foco no aquecimento global, o cancelamento teria ocorrido por interferência do governo do primeiro-ministro Stephen Harper.

O que aconteceu?

A ONG Nektarina, com sede em Zagreb, na Croácia, contatou-me para uma exposição direcionada a adolescentes. A ideia era inspirá-los para que criassem trabalhos sobre as mudanças climáticas. Em maio, perguntei se estava tudo OK, e me disseram que a ONG tinha pedido cerca de US$ 5 mil à embaixada canadense na Croácia, para despesas com divulgação. Eles obtiveram a palavra de que a verba sairia, mas dias depois ouviram que a embaixada não os apoiaria porque eu falava contra o governo canadense. Eles ficaram surpresos com a reação do governo do meu país.

O que você fez depois disso?

Procurei a imprensa, que há anos noticia que o governo Harper tem uma "lista negra" com artistas, cientistas, escritores... Agora, faço parte dela. A ONG Care2 lançou um abaixo assinado me apoiando. Eles pretendem juntar 5 mil assinaturas.

LIXO MARINHO

Margarina de Dubai boia no litoral de AL

Centenas de potes de margarina da marca Nawar, fabricadas em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, apareceram boiando no oceano e passaram a ser consumidas pelos moradores da praia de Garça Torta, em Maceió. Segundo os pescadores, os potes começaram a aparecer anteontem e a maioria já foi recolhida por moradores. O produto está com a data de validade vencida, o que motivou alerta da Vigilância Sanitária, que esteve na praia e para recolher potes para análise. O órgão ainda não divulgou nenhum lado sobre as condições da margarina. Parte do produto recolhido seria levado para o aterro sanitário de Maceió.