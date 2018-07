O Ministério Público Estadual do Amazonas entrou com uma ação civil pública contra a derrubada de 144 castanheiras e a ausência de projeto de replantio na construção de mais de mil casas do projeto Minha Casa Minha Vida em Parintins, a 325 quilômetros de Manaus (AM). A ação notifica o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), por ter licenciado a obra, e a construtora do conjunto de casas, a Rio Apoquitaua.

O conjunto Vila Cristina é financiado pela Caixa Econômica Federal, com R$ 17 milhões. A promotoria solicitou que a Justiça determine ao Ipaam a fiscalização do empreendimento, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. A construtora ficaria obrigada, em caso de condenação, à reparação dos danos ambientais, por agir em desacordo com a licença concedida, também sob pena de multa diária de R$ 1 mil.

CAMADA DE OZÔNIO

Brasil vai receber verba para reduzir HCFCs

O Brasil vai receber US$ 18 milhões do Fundo Multilateral do Protocolo de Montreal para a eliminação de hidroclorofluorcarbonos (HCFCs), usados em refrigeradores. Com isso, espera-se reduzir as emissões de 2,5 milhões de toneladas de HCFCs até 2015. Globalmente, o Protocolo quer evitar o lançamento de 62 milhões de t de gases inimigos da camada de ozônio no ar.

SECA NO CERRADO

Mais de 330 hectares do bioma queimados

Na manhã de ontem, bombeiros combateram um princípio de incêndio no Parque da Cidade, centro de Brasília. Não chove no Distrito Federal desde o dia 11 de junho e os incêndios se multiplicam. Foram registrados 123 focos entre segunda-feira e anteontem. Mais de 330 hectares do Cerrado já foram queimados. / LIÈGE ALBUQUERQUE e KARINA NINNI