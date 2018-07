A Shell manteve silêncio ontem sobre a quantidade de óleo que vazou de uma linha na plataforma Gannet Alpha, no Mar do Norte, costa da Escócia. O porta-voz David Williams havia anunciado anteontem que o vazamento estava em curso e disse que a empresa divulgaria um comunicado no dia seguinte, o que não ocorreu. A Shell alegou que não pode especificar quanto óleo vazou, mas diz que o poço submarino foi encerrado e a linha onde ocorre o fluxo estava sendo despressurizada. Segundo a empresa, um veículo movido por controle remoto estava procurando o ponto de escoamento. Enquanto isso, um avião monitorava a superfície e um navio com equipamento de limpeza estava a postos no local. A plataforma está localizada a 180 quilômetros ao sul de Aberdeen e tem capacidade para exportar 88 mil barris de petróleo por dia.

A Shell disse também que recomeçou na quinta-feira as operações em seus campos de Alpha e Bravo, também no Mar do Norte, fechados há sete meses. Dois outros campos continuam paralisados. A companhia fechou para reparos, em janeiro, suas quatro plataformas na região - Alpha, Bravo, Charlie e Delta.

MATAS CILIARES

PCJ plantou 3,5 milhões de mudas em 20 anos

O Programa de Proteção aos Mananciais do Consórcio Piracicaba-Capivari-Jundiaí (PCJ) alcançou a marca de 3,5 milhões de mudas plantadas nas bacias dos referidos rios, em 20 anos de existência. "O mais importante é que, a cada plantio, despertamos na sociedade uma consciência preservacionista, uma ideia de que é preciso recuperar", destaca o coordenador Guilherme Valarini. As matas ciliares são consideradas Área de Preservação Permanente (APPs) e prestam serviços como garantir a qualidade de água, evitar a erosão do solo e o assoreamento dos rios, manter a biodiversidade e até controlar pragas em lavouras.

DIRETO DO DESERTO

Poeira do Saara vai para os lagos alpinos

Um estudo internacional demonstrou que cerca de metade da matéria orgânica presente nos lagos alpinos é procedente da poeira atmosférica e não da fotossíntese dos organismos aquáticos. A pesquisa, publicada na revista Nature Communications, analisou o ciclo do carbono orgânico em 86 lagos recônditos e com climas extremos no mundo todo. "A poeira atmosférica, que vem principalmente do Saara e do Sahel, influencia a evolução da matéria orgânica dissolvida nesses lagos", diz Antonio Delgado, do Instituto Andaluz de Ciências da Terra./ KARINA NINNI, com AGÊNCIAS