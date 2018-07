Começa hoje em Manaus a Primeira Cúpula Regional Amazônica: saberes ancestrais, povos e vida plena em harmonia com as florestas. O encontro, realizado pela Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (COICA), vai até quinta-feira e reúne representantes de povos indígenas dos nove países da Amazônia, governos, organismos internacionais e sociedade civil para a troca de conhecimentos e experiências sobre conhecimentos tradicionais, mudanças climáticas, conservação e uso sustentável das florestas.

Os participantes avaliarão os impactos positivos e negativos do Protocolo de Nagoya sobre Acesso a Recursos Genéticos e a Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Advindos de sua Utilização, adotado no marco da Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU, em outubro de 2010 no Japão. O Brasil foi um dos primeiros países a ratificar o protocolo, em 2011. Os povos da região também esperam assegurar recomendações e compromissos políticos a serem encaminhados durante a Conferência Rio + 20, no ano que vem.

ECOLOJA

Supermercado abre outra loja "verde" em SP

Com investimentos de R$ 15 milhões, a rede Pão de Açúcar inaugura sua terceira loja ecologicamente correta em São Paulo, no bairro de Santana, zona norte. Concebida sob os critérios da certificação LEED, que prevê normas que aumentam a eficiência no uso de recursos e minimizam o impacto da edificação, a loja da Rua Augusto Tolle tem lâmpadas LED e controle de iluminação com sensores, utiliza água aquecida com o calor excedente da casa de máquinas nos chuveiros e áreas de manipulação e entregará de graça ecobags para os clientes que fizerem compras entre 18 e 21 de agosto.

ISRAEL

Designer cria bike de plástico reciclado

Dror Peleg, estudante de design em Israel, criou uma bicicleta de plástico de reúso. Batizada de Frii, a magrela é feita com tecnologia injetável: um molde é preenchido com o material reciclado.