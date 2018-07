A falta de chuva e a vegetação seca fizeram com que uma série de queimadas atingisse matas na região metropolitana de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros registrou seis incêndios em florestas, incluindo áreas de proteção ambiental, entre domingo e ontem. Segundo os bombeiros, ninguém morreu nos incêndios.

Um dos maiores incêndios foi registrado anteontem, na Estação Ecológica dos Fechos, em Nova Lima. O fogo destruiu uma área de cerca de 60 mil metros quadrados. No fim da tarde de ontem, os bombeiros voltaram a registrar focos esparsos na região.

Outro incêndio registrado anteontem destruiu a maior parte da vegetação da Serra do Curral. As chamas ameaçaram residências do bairro Belvedere.

De acordo com os bombeiros, desde o início do ano foram registrados 295 incêndios em parques, reservas e sítios da região metropolitana de Belo Horizonte. Em todo o Estado, chega a 2.456 o número de queimadas.

UNIÃO EUROPEIA

Seis julgados por fraude no mercado de carbono

Uma fraude de 5 bilhões de euros voltou a assombrar o mercado de carbono europeu ontem, com o julgamento de seis pessoas por evasão de impostos em Frankfurt. O caso traz de volta aos holofotes os escândalos do mercado de carbono, mas é improvável que implique os bancos de investimento. Em uma atividade que atingiu o auge em maio de 2009, operadores compraram licenças de emissões de carbono em um país e as venderam em outro, cobrando e embolsando a quantia relativa ao imposto sobre valor agregado (IVA). Acusações foram feitas contra indivíduos em empresas de pequeno porte, mas a Europol afirmou que a fraude conecta redes criminosas que operam fora da União Europeia (UE).

NO SUPERMERCADO

Plástico de cana embala iogurte no Brasil

Chegam nesta semana aos supermercados brasileiros duas marcas de iogurte com embalagem de polietileno "verde", feito de cana-de-açúcar. Os produtos Activia 150 g e Danoninho têm agora o selo "I"m Green", atestando a origem 100% renovável da matéria-prima. A embalagem foi desenvolvida pela empresa brasileira Braskem e já é utilizada pelo grupo francês Danone nos EUA, Alemanha, França e Bélgica. Segundo a empresa, a utilização de 1 tonelada do plástico verde captura até 2,5 toneladas de dióxido de carbono. São necessárias 82,5 toneladas de cana para produzir 3 toneladas de polietileno. O plástico de cana deverá ser lançado também pelo grupo no Canadá e na Polônia.

ENTRADA FRANCA

SP recebe seminário de sustentabilidade

Amanhã ocorrerá em São Paulo o 3.º Seminário História e Economia, cujo tema será Sustentabilidade: Dimensões Históricas e Econômicas. O evento começa às 15h30 e termina às 20h. As inscrições são gratuitas e a entrada é livre. Especialistas apresentam pesquisas, com temas que vão desde o impacto da expansão portuária em Santos sobre as comunidades caiçaras até a participação do Brasil nas três conferências das Nações Unidas sobre meio ambiente. O seminário acontece no Quality Jardins, na Alameda Campinas, 540. O seminário será promovido pelo Instituto de História e Economia. / KARINA NINNI e MARCELO PORTELA com AP