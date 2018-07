O Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho, que recebe 8 mil toneladas de lixo por dia, foi visitado anteontem pela engenheira Lisa Jackson, responsável pela Agência de Proteção Ambiental (EPA)dos EUA.

Construído durante a ditadura militar sobre um manguezal, à margem da Baía de Guanabara, é o maior lixão da América Latina.

Ao desembarcar de uma van no topo do aterro de 60 metros de altura, Lisa sacou o seu iPad para tirar fotos. Ela conversou com catadores e recebeu uma carta de Simone Souza, de 38 anos, que manifestou preocupação com o futuro dos trabalhadores após o fechamento do aterro. Localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o lixão começou a operar em 1977 e está saturado. Sua desativação está marcada para meados de 2012. Na nova Central de Tratamento de Resíduos, em Seropédica, que já recebe mil toneladas de lixo diariamente, não é permitido o trabalho de catadores. Há 1,3 mil deles em Gramacho, retirando, em média, 200 toneladas de material reciclável por dia. Mas, no Rio, a taxa oficial de reciclagem não chega a 1%.

ONG quer promessa de candidatos a prefeito

Arrancar compromissos de sustentabilidade de candidatos e futuros prefeitos nas eleições de 2012: esse é o objetivo do Programa Cidades Sustentáveis, lançado ontem em São Paulo pela Rede Nossa São Paulo, a Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis e o Instituto Ethos. O programa está apoiado na Plataforma Cidades Sustentáveis, desenvolvida ao longo de 2010 como um banco de dados de práticas e políticas exemplares de sustentabilidade urbana.

"Queremos conseguir o máximo possível de adesões de candidatos", explica Oded Grajew, da secretaria executiva do Instituto São Paulo Sustentável.

A plataforma que subsidia o programa é composta por mais de 300 indicadoras de sustentabilidade urbana. A proposta é que os candidatos comecem se comprometendo a fazer um diagnóstico das áreas que envolvem os indicadores básicos.

"O compromisso é o seguinte: 90 dias após a posse, o eleito deve apresentar um diagnóstico contendo, no mínimo, os indicadores básicos. Para as cidades grandes e médias, são 100. Para as pequenas, 60", explica Grajew. "Além do diagnóstico, ele deverá apresentar um plano de metas. Anualmente, deve prestar contas e reiterar como pretende atingir as metas."

Com os indicadores, os gestores terão acesso a valores de referência de experiências bem-sucedidas em várias partes do mundo, para usar como balizas.

Grajew afirma que o PPS paulista já aderiu. Ele espera adesão maciça dos outros partidos.

Justiça quer ativistas verdes longe do país

O ex-diretor do Greenpeace na Espanha Juan López de Uralde e outros três membros da ONG podem ser condenados a 60 dias prisão em regime de liberdade condicional por violar a cúpula sobre o clima na capital dinamarquesa, em 2009. A pena foi solicitada pelo Ministério Público, que também propôs multa de 400 para cada um, além da proibição de pisar em solo dinamarquês por seis anos. A sentença será proferida depois de amanhã. Os ativistas são acusados de invasão - agravada por ofensas à rainha Margrethe II - roubo e falsificação de documentos.