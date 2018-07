Os shows da banda CO2 Zero têm baixa pegada ecológica: a energia que abastece os instrumentos é gerada por Renan de Oliveira, ciclista oficial. Uma bicicleta conectada a geradores elétricos, uma criação do engenheiro José Carlos Armelin, baterista do quarteto (quinteto, com Renan), permite energia suficiente para o show com uma hora de pedaladas.

O estudante Carlos Giannoni (foto), de 25 anos, venceu a sétima edição do Concurso Universitário de Jornalismo da CNN com a reportagem Pedal sustentável. Seu vídeo mostra o trabalho da banda, de Santa Bárbara d"Oeste (SP). Carlos, que estuda no Instituto Superior de Ciências Aplicadas (Isca) em Limeira, considera os contatos o prêmio mais importante do concurso. "Até mais que a viagem para Atlanta[SEDE DA CNN]", conta.

A cerimônia de premiação aconteceu na capital paulista na quarta-feira. A jornalista Afra Balazina, repórter de ambiente do Estado, participou da comissão de triagem.

Carlos queria fazer algo diferente para a competição com o tema "energia renovável". "Não queria falar de energia solar, energia eólica", explica. "Essas coisas já são conhecidas. Eu queria algo mais lúdico e tinha ouvido falar numa banda que usava bicicleta para gerar energia." Pelo Google, conseguiu contato com os membros da banda. Acompanhado de dois amigos, ele produziu uma hora de gravação, transformada em um vídeo de 2 minutos, que postou no YouTube.

Walmart manda 56% menos lixo a aterro

O Walmart deixou de enviar aos aterros neste ano 56% de todo resíduo sólido gerado com a operação de suas lojas. Foram mais de 20 milhões de quilos de resíduos compostados ou reutilizados. Desse total, 3,4 milhões de quilos foram transformados em adubo e 1,2 mil quilos, em ração animal. A empresa quer reduzir em 60% o envio de resíduo aos aterros até o fim do ano. Hoje, 15 de suas lojas reciclam 90% do resíduo. / CEDÊ SILVA e KARINA NINNI, com AGÊNCIAS