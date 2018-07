A exposição Florestas, do grupo Oka, pode ser vista até dia 31 de agosto na estação Vila Madalena do Metrô. Composta por 12 trabalhos em papel, a mostra tem como tema central o desmatamento e a exploração inadequada da floresta.

"O desafio dos 12 artistas do grupo é alertar, com recursos visuais, que a exploração florestal sem manejo provoca impactos negativos", diz o curador Oscar D''Ambrosio. A mostra pode ser vista também até o dia 16 de setembro no Museu do Café, no câmpus da Faculdade de Ciências Agrárias da Unesp em Botucatu.

"Os trabalhos que estão em Botucatu são de técnica mista: acrílica ou óleo sobre tela e também desenhos", diz D''Ambrosio.

ADAPTAÇÃO

Associação quer ajudar cidades americanas

Enquanto membros do congresso americano ainda discutem a validade do debate sobre mudanças climáticas, as cidades de Chula Vista (Califórnia), Chicago (Illinois) e Nova York (Nova York) resolveram unir forças para mitigar o aquecimento, reduzindo gases de efeito estufa. Elas estão na linha de frente de uma questão emergente: adaptação. "É um campo novo", afirma Brian Holland, diretor de programas climáticos na Local Governments for Sustainability USA (ICLEI). A associação lançou no ano passado um programa chamado Climate Resilient Communities, para ajudar as cidades a estudar os efeitos das mudanças climáticas.