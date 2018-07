Um alerta lançado ontem pela WWF, Greenpeace e o Partido Verde da Nova Zelândia revelou que uma das maiores produtoras de polpa de celulose da Ásia está fabricando papel higiênico com árvores tiradas de florestas tropicais da Indonésia - lar do tigre da Sumatra (foto), que corre alto risco de extinção.

As ONGs e o partido mandaram um questionário pedindo que as três maiores produtoras de papel higiênico do país revelassem as fontes de sua matéria-prima.

"Todas elas responderam, menos a Cottonsoft. Então pegamos uma amostra do papel deles e mandamos para um laboratório. Os testes revelaram a presença de madeiras tropicais mistas em vários produtos da empresa", esclarece Nathan Argent, responsável pela campanha de clima do Greenpeace na Nova Zelândia.

"A The Warehouse, maior varejista de produtos para casa da Nova Zelândia, já disse que não compra mais da Cottonsoft", informou Argent. A empresa é subsidiária da Asia Pulp and Paper (APP), que já foi vetada como fornecedora pela Kraft, Nestlé, Unilever, Tesco e Carrefour.

TRUCULÊNCIA

Promotoria abre hoje inquérito sobre bezerro

A promotora do Meio Ambiente de Barretos, Adriana NogueiraFranco, abre hoje inquérito civil para apurar possível crime de maus-tratos a animais durante a 56.ª Festa de Peão. Na noite de sexta-feira, um bezerro ficou paralítico depois que um peão saltou sobre ele para completar a prova chamada bulldog, que visa a imobilizar o animal no menor tempo possível. O peão teria quebrado a coluna cervical do bezerro de 1 ano e 6 meses, que foi sacrificado.

"Estamos abrindo inquérito civil para apurar as responsabilidades. Queremos saber como são as técnicas usadas nesse tipo de prova, quais as regras, e vamos verificar em que condições essa prova foi realizada e como se deu a morte do animal", disse a promotora, que vai convocar testemunhas, organizadores e o peão que participou da prova para prestar depoimento.

Adriana iniciou ontem a coleta de informações na mídia para anexar ao inquérito. Segundo ela, as investigações vão apurar se houve infração ao artigo 32 da Lei 9.605/98, que estabelece como crime ambiental os maus-tratos aos animais. Segundo a lei, quem "praticar ato de abuso, de maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos", deve ser punido com pena de detenção de três meses a um ano e multa.

MATA ATLÂNTICA

Indústria do tabaco e Ibama fazem acordo

O sindicato da indústria do tabaco e a Associação dos Fumicultores do Rio Grande do Sul assinaram ontem convênio com o Ibama em Porto Alegre. As indústrias se comprometem a não comprar tabaco plantado em áreas desflorestadas ilegalmente ou processado em estufas que utilizam lenha extraída de mata nativa. O convênio prevê a distribuição de 200 mil cartilhas sobre manejo sustentável e respeito ao meio ambiente. A evolução dos sistemas de produção e a conservação dos remanescentes florestais em áreas importantes para a cultura do tabaco serão monitorados via satélite./ KARINA NINNI, CHICO SIQUEIRA e ELDER OGLIARI