Uma nova espécie de macaco foi encontrada na Reserva Extrativista (Resex) Guariba-Roosevelt, no noroeste de Mato Grosso. O novo primata do gênero Callicebus - conhecido como zogue-zogue - foi encontrado entre os Rios Guariba e Roosevelt pelo biólogo Júlio Dalponte. Segundo ele, uma barreira criada pelos dois rios e seus afluentes pode separar ao menos três espécies diferentes do mesmo gênero de macacos. "Esses animais estão em espaços entre rios de porte médio e grande. Cada local desses tem uma espécie. Daí a importância de conservar essas áreas", afirma. O animal foi coletado em 2010 durante a uma expedição pela Resex.

SÍTIO AMEAÇADO

MPF quer parar obra de parque à beira-rio no PA

O Ministério Público Federal no Pará (MPF-PA) deu dez dias para que a prefeitura de Santarém suspenda as obras de urbanização do Parque da Vera Paz. As obras começaram sem um trabalho prévio de pesquisa no sítio arqueológico local, providência obrigatória por lei.

"Havíamos recomendado a paralisação da obra, o que chegou a acontecer. Depois, ela foi retomada, com a condição de que a prefeitura cumprisse duas exigências, o que ainda não foi feito", explica o procurador Marcel Brugnera. As condicionantes do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) foram a contratação de uma arqueóloga para acompanhar a obra e a construção de canalização subterrânea para interromper a degradação de camadas arqueológicas.

O terreno cedido para a prefeitura pela Companhia Docas do Pará tem 12,2 mil m².

SÃO PAULO

PL veta perseguição de animais em rodeios

O deputado federal Ricardo Tripoli (PSDB/SP) apresentou ontem projeto de lei que proíbe a perseguição de animais em provas de rodeios. O texto considera infrator o responsável por autorizar o evento, e a autoridade que concedeu alvará para a realização. A multa poderá chegar a R$ 30 mil./KARINA NINNI e JOÃO PAULO CARVALHO