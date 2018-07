Leonor Sá Machado, diretora do Planet Earth Institute

Planet Earth Institute chega ao Brasil preparado para a Rio+20

O Brasil foi escolhido pelo Planet Earth Institute (PEI) para a implantação de seu Centro Regional para a América do Sul. A organização nasceu como uma sequência do Ano Internacional do Planeta Terra, programa da ONU que vigorou até 2009. Leonor Sá Machado, da diretoria do PEI, falou ao Estado sobre a missão da ONG:

Qual é a principal atribuição do PEI?

Nos preocupamos com o conceito de sustentabilidade, pois acreditamos que ele diz respeito a tudo o que envolve a vida e as relações humanas. Na África, por exemplo, a busca da sustentabilidade tem de passar pela discussão da igualdade entre homens e mulheres.

Há então uma abordagem mais holística para velhos problemas?

Não só isso. Nossa estrutura consegue aproximar possíveis patrocinadores de projetos, governos e os programas das Nações Unidas. Também contamos com um Comitê Científico Global para apoiar programas nacionais em diversos países, propor abordagens e avaliar os projetos encaminhados.

Que tipo de projetos?

Desde a realização de mesas redondas para contribuir com eventos como a Rio+20 até o estabelecimento de uma rede mundial de geoparques.

VENTOS E CHAMAS

Incêndio atinge reserva no norte da Grécia

O fogo, que está carbonizando centenas de hectares de florestas e áreas cultivadas na Grécia desde a semana passada, começou a queimar a reserva florestal de Dadia, no norte do País. De acordo com a Defesa Civil, o incêndio fora de controle em Evros (fronteira com a Turquia e a Bulgária) já arrasou mais de 750 hectares de florestas e plantações nos últimos dias e está se convertendo em uma grande catástrofe ecológica. É que as chamas, alimentadas por fortes ventos, já consumiram 10% da reserva que serve de abrigo para os ninhos de 36 das 38 espécies europeias de aves de rapina. Dois aviões espanhóis e dois franceses, além de 200 bombeiros, combatem as chamas.