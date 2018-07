Um estudo divulgado ontem pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) realiza um balanço dos avanços obtidos nas duas últimas conferências sobre o clima - em Copenhague (2009) e em Cancún (2010).

O texto admite que o principal objetivo dos encontros - renovar, de forma mais abrangente, o Protocolo de Kyoto, que expira em 2012 - não foi alcançado.

Contudo, alguns avanços merecem ser destacados, segundo o estudo. O principal deles é o fim da desconfiança com o mecanismo de redução de emissões por desmatamento e degradação (Redd, na sigla em inglês): os países em desenvolvimento detentores de florestas tropicais são recompensados ao reduzir emissões nacionais causadas pelo desmate.

Outros avanços são o registro e verificação das metas voluntárias de redução de emissões por parte dos países e a criação de um fundo voluntário verde, com recursos destinados à preservação ambiental, gerido por 24 países, que deve alcançar cerca de R$ 161 milhões anuais.

O estudo foi baseado em um dos capítulos do livro Mudanças do Clima no Brasil: Aspectos Econômicos, Sociais e Regulatórios, que conta com textos de 46 autores e também foi lançado ontem durante evento no Ipea.

CONSCIENTIZAÇÃO

Concurso de desenho prestigia Mata Atlântica

A Fundação SOS Mata Atlântica abriu inscrições para a segunda edição do Concurso de Desenhos SOS Mata Atlântica 2011. Podem participar crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. Com o tema Atitudes pela Mata Atlântica, os desenhos devem ser entregues em papel A4 até o dia 28 de outubro. Não serão aceitos desenhos feitos em softwares gráficos. Serão premiados dez trabalhos, com kits de produtos da SOS Mata Atlântica, que contêm camiseta, bicho de pelúcia, caneca, entre outros brindes. Os três primeiros colocados ganharão uma maleta com materiais para colorir e desenhar. A ficha de inscrição e o regulamento do concurso estão disponíveis no site sosma.org.br.

TENDÊNCIA

Fórum em SP discute construções verdes

Começou ontem o principal fórum de discussão sobre construções verdes no País - o Greenbuilding Brasil. O evento vai até amanhã e ocorre no prédio da Fecomércio, no centro de São Paulo. O Brasil é o quinto país no ranking mundial de construções sustentáveis, com 33 empreendimentos certificados. São Paulo é o Estado campeão em certificações, com 26 projetos. No evento, empresas mostram iniciativas inovadoras no setor. Sistemas que consomem menos eletricidade, telhados verdes e tintas menos poluentes estão entre as estratégias apresentadas. Mais informações no site expogbcbrasil.org.br.