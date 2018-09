O carvão emite mais dióxido de carbono (CO2) que o gás natural. Porém, a substituição de um pelo outro não reduzirá significantemente os efeitos das mudanças climáticas, segundo novo estudo.

Isso porque ao queimar o carvão são emitidos, além de gases-estufa, sulfatos e outras partículas que bloqueiam os raios do sol e ajudam a esfriar a Terra, diz a pesquisa que será publicada no periódico Climate Change Letters em outubro. Utilizar mais gás natural como combustível poderia também produzir vazamentos de metano, gás-estufa mais poderoso que o CO2.

"Levaria muitas décadas antes de reduzir o aquecimento global", afirmou Tom Wigley, pesquisador da Universidade de Adelaide, na Austrália.

Já o Centro para o Progresso Americano caracterizou o gás natural como um "combustível ponte", que poderia facilitar a mudança para uma energia mais verde nos Estados Unidos. E afirma que uma transição com caminhões e ônibus usando gás natural poderia reduzir o uso de petróleo em pelo menos 1,2 milhão de barris por dia até 2035, se passasse uma legislação para incentivar a transformação.

EMISSÕES

ONGs querem taxa de combustível para navios

Uma taxa de combustível para a navegação internacional como forma de financiar parcialmente os R$ 100 bilhões prometidos por ano para ajudar os países em desenvolvimento a alcançar suas metas de redução de gases causadores de efeito estufa (GEEs). É o que propõem a Oxfam e a WWF em estudo lançado anteontem. As organizações sugerem uma taxa de US$ 25 por tonelada de combustível usado pela marinha mercante mundial, que transporta 90% dos bens comercializáveis do mundo e contribui com cerca de 3% das emissões globais de GEEs. A taxa acrescentaria 0,2% às despesas de frete, ou US$ 2 em cada mil dólares, mas levantaria pelo menos US$ 25 bilhões por ano.

GRÃ-BRETANHA

Príncipe assume presidência da WWF

O príncipe Charles assumiu o cargo de presidente da ONG ambientalista WWF na Grã-Bretanha. Segundo o jornal The Guardian, o príncipe de Gales disse, no Palácio St. James, que "a História não vai nos julgar pelo crescimento econômico alcançado nos anos imediatamente posteriores nem pelo quanto expandimos o consumo material, mas pelo legado que deixamos para nossos filhos, netos e seus netos. Estamos consumindo o que é deles por direito ao sacrificar o progresso de longo prazo pela satisfação imediata e conveniência. Esse é um comportamento pouco responsável". / AFRA BALAZINA e KARINA NINNI, com AGÊNCIAS