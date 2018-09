O depósito de lixo eletrônico no porto de Taizhou, província de Zhejiang, na China, é o maior do gênero no país. Ele recebe lixo para desmonte de países como Estados Unidos, Grã-Bretanha e Japão.

Os resíduos chegam pelo mar e, em caminhões, são levados para pequenas empresas familiares que

desmontam e reciclam o que conseguem, segundo denúncia da imprensa local. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), a China gera 2,3 milhões de toneladas de dejetos eletrônicos por ano, superada apenas pelos EUA, com 3 milhões. No início do ano, a China aprovou normas para subvencionar o tratamento de lixo eletrônico.

FLORESTAS

Gestão do entorno pode reduzir incêndios

A Associação de Colaboração pelas Florestas advertiu que os países devem prestar mais atenção à gestão dos arredores de parques e afins, assegurando que assim poderiam ser evitados 95% dos incêndios florestais. "Em muitos casos os incêndios começam em terras agrícolas e pastagens e se propagam rapidamente para as florestas das cercanias", comentou Pieter van Lierop, especialista da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). Ele afirmou ainda que é preciso prevenir os incêndios durante todo o ano, e não somente nas épocas de maior risco. Segundo ele, é necessário investir na investigação dos fatores sociais e econômicos que os causam.

SUSTENTABILIDADE

Índice Dow Jones tem 8 empresas brasileiras

Na lista das empresas selecionadas para compor a carteira do Dow Jones Sustainability World Index 2011 (DJSI) estão oito empresas brasileiras: Bradesco, Itaú, Itausa, Embraer, CEMIG, Fibria, Redecard e Petrobrás. A lista foi divulgada pela organização suíça Sustainable Asset Management (Sam). Criado em 1999, o DJSI é o primeiro índice global para avaliar o desempenho financeiro das empresas que atuam com práticas de governança corporativa e responsabilidade socioambiental orientadas pela sustentabilidade. O índice é atualizado anualmente com base em questionários. /KARINA NINNI E AFRA BALAZINA, com AGÊNCIAS