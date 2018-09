Funcionários do Parque Nacional da Chapada da Diamantina, na Bahia, identificaram um cacto ameaçado de extinção na região, o Micranthocereus hofackerianus. O trabalho foi coordenado pelo professor Marlon Machado, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). A planta pode ser observada apenas no município de Piatã (BA).

Os dados colhidos em campo indicam que a espécie tem potencial como planta ornamental e que seu cultivo poderá se tornar uma fonte de renda para a comunidade local.

Mas a espécie está sob pressão: no local onde ela ocorre, foi constatada extração de areia irregular (atividade que está suspensa no momento). O proprietário da jazida de areia marcou, com a ajuda de GPS, outros pontos onde a espécie pode ser encontrada - o que foi comprovado com nova vistoria.

Também foi verificado que o lixão de Piatã está próximo da área, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Segundo o órgão, as informações obtidas serão submetidas às autoridades para que se regularize o lixão de Piatã, onde costuma ocorrer incêndios, e se regularize a extração de areia na região. A ideia é adquirir áreas de produtores rurais nas quais a espécie ocorre para criar uma reserva particular e protegê-la.

AQUECIMENTO

Al Gore fará "injeção de realidade" de 24 horas

Al Gore, ex-vice-presidente dos EUA, está renovando sua campanha para convencer os céticos sobre os laços entre o aquecimento global e eventos climáticos extremos. Desta vez, Gore recorreu a um evento multimídia de um dia de duração, chamado 24 Horas de Realidade. Entre amanhã e quinta-feira, ele fará transmissões pela web de hora em hora, em 24 diferentes fusos horários. Os organizadores da campanha pedem que as pessoas repassem as mensagens em suas contas no Twitter e no Facebook. "Haverá 200 slides falando sobre a ligação entre eventos extremos e mudanças climáticas", disse Trewin Restorick, chefe do Plano de Ação Global, parceiro britânico do evento.

VERSÃO COMPRIMIDA

Papel compacto e menos poluente

Certificada pelo Forest Stewardship Council por seus produtos feitos de celulose virgem, a empresa Kimberly-Clark resolveu compactar as embalagens de grandes formatos (16, 24 e 32 rolos) do papel higiênico Neve, líder de mercado em seu segmento. Os pacotes do novo Neve Compacto chegarão ao varejo de forma comprimida, reduzindo em 18% o espaço ocupado na armazenagem e no transporte e em 13% o filme plástico utilizado nas embalagens. Na unidade de Mogi das Cruzes (SP), onde o Neve é produzido, 100% dos resíduos recicláveis já são reaproveitados. / AFRA BALAZINA e KARINA NINNI, com AGÊNCIAS