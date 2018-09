O trabalhador rural José Carlos Mendes Santos, também conhecido como Louro, descobriu uma nova espécie de planta no quintal da casa do botânico amador Alex Popovkin, localizada no nordeste da Bahia. Graças à energia solar e a uma conexão de internet via satélite, ambos os homens passaram a estudar essa planta e a manter contato com especialistas em taxonomia, até que ela fosse reconhecida cientificamente.

A nova espécie, chamada Spigelia genuflexa, possui apenas 3 centímetros de altura e é dotada de flores esbranquiçadas. Ela tem como característica principal a geocarpia, ou seja, um processo especial de frutificação em que a planta enterra suas sementes.

Depois que os frutos são formados, a espécie dobra seus ramos, fazendo uma genuflexão, e os deposita no solo, garantindo que as sementes fiquem o mais perto possível da planta-mãe. Isso ajuda o crescimento e facilita a propagação na próxima temporada. Um exemplo de planta que também enterra os frutos no chão é o amendoim.

PRISÃO

Caminhoneiro leva 12 toneladas de cipó

Um caminhoneiro foi preso na manhã de ontem na rodovia BR-163, que liga Cuiabá (MT) a Santarém, no Pará, transportando 12 toneladas de cipó-tiririca sem guia florestal. A prisão aconteceu em Nova Santa Helena pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Esse cipó, típico da Amazônia, é parecido com o bambu e utilizado em artesanatos e confecção de móveis.

ESPORTE SUSTENTÁVEL

Torneio de tênis mostra processo de reciclagem

Durante a Tetra Pak Tennis Cup, que começa no sábado na Sociedade Hípica de Campinas, o público poderá acompanhar, além das partidas de tênis, o processo de reciclagem das embalagens longa-vida e conhecer os produtos que podem ser feitos com os materiais reciclados. Nos finais de semana do evento, as pessoas também poderão assistir ao filme Carbono e Metano.

PESQUISA

Para executivos, País não é sustentável

A maioria dos empresários e executivos brasileiros acha que o Brasil não é sustentável, diz o International Business Report da empresa Grant Thornton: 58% avaliam que o País não se preocupa com questões ambientais - 33,7% mais que o porcentual do primeiro trimestre. / FÁTIMA LESSA, ESPECIAL PARA O ESTADO, AFRA BALAZINA e KARINA NINNI