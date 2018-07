"O Brasil precisa ser pró-ativo e assumir um compromisso próprio de desenvolvimento sustentável, baseado na economia verde. Com isso, poderá atrair investimentos e incentivar outros países a seguir o mesmo caminho", disse ao Estado um dos autores, Fabio Scarano. Apesar das modificações no Código Florestal e outras questões problemáticas, ele acha que o Brasil chega à Rio+20 com um saldo positivo de ações pela sustentabilidade.

"O planeta não pode esperar até uma Rio+30 para agir", conclui o artigo. / H.E.