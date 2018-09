Plano de base lunar já foi abandonado Os resultados da missão Lcross, que descobriu que o fundo da cratera Cabeus contém mais água que as areias do Saara, embora cientificamente importantes, têm sabor de anticlímax: em 2009, a Lcross era vista como uma missão precursora para a instalação de uma base tripulada na Lua, meta estabelecida, no governo de George W. Bush, para a década de 2020.