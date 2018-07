Plano de compensação ao Facebook da Nasdaq é inadequado, diz UBS

O UBS Securities, braço do banco suíço UBS, disse ter perdido mais de 350 milhões de dólares devido a falhas técnicas na Nasdaq, que geraram um atraso na confirmação de pedidos durante o IPO de 16 bilhões de dólares, em 18 de maio.

Com a demora, os sistemas do UBS foram forçados a registrar pedidos da ação repetidamente, fazendo com que o banco passasse a deter uma quantidade de papéis do Facebook muito maior do que desejava.

Grandes corretoras e investidores, incluindo o UBS, perderam mais de 500 milhões de dólares no IPO.

O UBS também ainda que as acusações de perdas que a Nasdaq concordou em compensar "deveriam abranger o prejuízo total causado pela Nasdaq, e que a exigência para participantes do mercado abrirem mão de outras acusações legítimas que tenham contra a Nasdaq é fundamentalmente injusta".

"A proposta da Nasdaq de pagar um total de 62 milhões de dólares para compensar todas as acusações relacionadas ao Facebook é simplesmente inadequada", disse o UBS em uma carta à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador de mercados de capitais dos Estados Unidos, datada de 22 de agosto.

A carta do UBS é uma das nove publicadas por investidores, corretoras, um grupo de negócios e advogados no site da SEC até as 11h00, no horário de Brasília. Oito das cartas assumiram uma posição crítica à proposta, exigindo mudanças ou até mesmo a rejeição do plano. Uma pediu que o plano seja aprovado.