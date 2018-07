Plano de defesa sai até o fim de outubro, diz Jobim Quase 14 milhões de brasileiros ascenderam socialmente no país entre 2001 e 2007, de acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). De acordo com a pesquisa Pobreza e Mudança Social, 10,2 milhões de brasieliros passaram da classe de renda mais baixa (até 545,66 reais) para a faixa de renda média (de 545,66 a 1.350,82 reais), e 3,6 milhões saltaram da renda média para a classe mais alta (acima de 1.350,82 reais). Lula tem aprovação recorde e é maior cabo eleitoral do país--CNT BRASÍLIA (Reuters) - A popularidade recorde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o coloca na condição de maior puxador de votos do país, apontou pesquisa do Instituto Sensus nesta segunda-feira. A sondagem, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), não só mostra que o eleitor leva a opinião do presidente em consideração como também aponta os programas sociais como principal elemento para essa transferência. Ações européias têm forte queda lideradas por bancos LONDRES (Reuters) - As ações européias caíram fortemente nesta segunda-feira, após a alta recorde na sessão anterior, em meio a incertezas sobre o plano de 700 bilhões de dólares dos Estados Unidos projetado para resgatar o setor financeiro. De acordo com dados preliminares, o índice FTSEurofirst 300 caiu 2,06 por cento, para 1.127 pontos, após alta recorde de mais de 8 por cento na sexta-feira. Para almirante, modernização da Marinha precisa de R$4 bi ao ano ITAPEMIRIM, Espírito Santo (Reuters) - A Marinha precisa de quase 4 bilhões de reais por ano para se modernizar tanto na área de equipamentos quanto na de treinamento de pessoal, segundo avaliação do comandante de Operações Navais, almirante de Esquadra Álvaro Luiz Pinto. "Só para se ter uma idéia, para a manutenção do status quo a Marinha precisa de 2,8 bilhões ano", afirmou o militar a jornalistas que acompanharam manobras da Operação Atlântico, que simula a defesa da infra-estrutura do petróleo, na cidade capixaba de Itapemirim. África pede que ricos cumpram promessas de ajuda NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Líderes africanos pediram na segunda-feira que, apesar das atuais turbulências econômicas, os países ricos cumpram suas promessas de ajuda ao desenvolvimento e combate à pobreza no continente. O presidente da Tanzânia e da União Africana, Jakaya Kikwete, disse numa reunião da Organização das Nações Unidas (ONU) que os países ricos têm "obrigação moral" de ajudar os pobres, mesmo com o eventual agravamento da crise. Dólar cai 2% seguindo cautela global com pacote de ajuda SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em forte queda nesta segunda-feira, seguindo a cautela mundial dos investidores frente à proposta do governo dos EUA de um plano de ajuda de 700 bilhões de dólares aos mercados. A moeda norte-americana caiu 2,02 por cento, a 1,793 real. Apesar da queda acumulada de 6,72 por cento nas duas últimas sessões, a divisa ainda acumula alta de quase 10 por cento em setembro. Incertezas sobre ajuda e petróleo derrubam Wall Street NOVA YORK (Reuters) - As bolsas norte-americanas fecharam em queda acentuada nesta segunda-feira, à medida que os investidores temiam que o plano de ajuda de 700 bilhões de dólares do governo dos EUA ao setor financeiro possa não ressuscitar a economia debilitada. Além disso, a forte alta dos preços do petróleo renovou as preocupações sobre o consumo. Inglaterra abre inquérito sobre morte de Jean Charles LONDRES (Reuters) - Três anos depois de o brasileiro Jean Charles de Menezes ser baleado em um metrô de Londres pela polícia, que pensou que ele era um terrorista suicida, foi aberta na segunda-feira um inquérito sobre sua morte. O eletricista de 27 anos foi morto com vários disparos na cabeça, na estação de metrô de Stockwell, em 22 de julho de 2005. No dia 7 do mesmo mês, houve uma série de ataques suicidas na cidade e, no dia anterior, uma tentativa frustrada de ataque. Pio 12 "não poupou esforços" para ajudar judeus, diz Bento 16 CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Bento 16 defendeu enfaticamente na quinta-feira o seu antecessor Pio 12 da acusação de não ter se empenhado para ajudar os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, afirmando que ele "não poupou esforços" nesse sentido. O papa fez um pronunciamento num simpósio em Roma sobre o pontificado de Pio 12 (1939-58), promovido pela Fundação Pave the Way, dos EUA, que reúne judeus e católicos. Habitualmente, a Igreja argumenta que Pio 12 agiu em prol dos judeus apenas nos bastidores, porque fazê-lo publicamente poderia expô-los a um maior risco. ESTRÉIA-"Linha de Montagem" recupera origens do sindicalismo SÃO PAULO (Reuters)- O relançamento, em cópia restaurada, do documentário "Linha de Montagem", de Renato Tapajós, representa uma façanha em mais de um sentido. Por muito pouco, o filme realizado entre 1979 e 1981 e lançado em 1982, não foi apreendido pela