'Plano de emergência é primeiro passo, mas não é suficiente'

John Amos, geólogo que monitora acidentes ambientais com a ajuda de imagens de satélite nos EUA, acha que as informações são vagas. "É importante ter transparência", disse.

A ANP diz que não é possível estimar um vazamento pela mancha. O senhor calcula um fluxo dez vezes maior que o estimado pela Chevron. Quem está certo? Apliquei a mesma metodologia que usamos para alertar sobre o tamanho do acidente do Golfo do México. No começo, as autoridades americanas disseram a mesma coisa, nem tentaram estimar. Depois tiveram de confirmar que o estrago era muito maior.

A hipótese de fluxo por fissão geológica indica algo grave? Não vi nenhuma informação técnica que permita alguma conclusão. Há exploração de petróleo em várias partes, é difícil saber o que se passa.

A falta de planos de contingência torna a atividade insegura? O plano de emergência é um primeiro passo, mas não é suficiente. Os desafios tecnológicos são maiores com o aumento da produção em águas profundas.