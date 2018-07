Plano de expansão de Viracopos será revisto

O anúncio foi feito pelo presidente da Infraero, Murilo Marques Barboza, e pelo prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos (PDT), nesta sexta-feira. Eles informaram que será feita uma mudança do zoneamento em áreas do entorno do aeroporto, com o objetivo de que, com a área de vocação aeroportuária valorizada, moradores possam comercializar seus terrenos a empresas.

"A segunda pista é prioritária para o Estado de São Paulo", afirmou o presidente da Infraero, que disse estar em Campinas atendendo a uma determinação do ministro da Defesa, Nelson Jobim. "Um grupo de trabalho, de caráter permanente, vai atuar de forma constante em todas as áreas que temos, algumas em caráter emergencial", afirmou Barboza.

O presidente da Infraero considerou "naturais" as críticas feitas ao Estudo de Impacto Ambiental e ao Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente, elaborados a partir do projeto de ampliação de Viracopos. "É natural que haja esse dissenso. Isso não vai atrapalhar o projeto", afirmou Barboza.