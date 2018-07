Plano de monitoração de presos no MA receberá R$ 1 mi O governo federal anunciou nesta segunda-feira, 10, as normas gerais que nortearão a apresentação de propostas para a instalação do "Centro de Monitoração Eletrônica de Presos Provisórios, População Carcerária Vulnerável e Cumpridores de Medida Cautelar Diversa da Prisão em São Luís", no Maranhão. A ação contará com R$ 900 mil, no exercício de 2014, do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen). A contrapartida estadual exigida será de pelo menos R$ 100 mil. Dessa forma, o valor total do projeto (recursos Funpen somados à contrapartida) alcançará o valor de R$ 1 milhão, no mínimo. Um dos propósitos do projeto é melhorar a situação de superlotação nas prisões maranhenses.