Plano de ocupação de favelas cria saia-justa no Rio O vazamento de um suposto plano de ocupação de favelas do Rio pelas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) provocou uma saia-justa dentro do governo do Estado e da prefeitura. Um dos subsecretários da Casa Civil do município, Ricardo Rottemberg, anunciou hoje de manhã os nomes de 14 comunidades que receberiam o policiamento permanente ainda este ano, mas foi desautorizado horas depois pelo prefeito Eduardo Paes.