Plano de segurança será vital para triunfo do Rio

Integrantes europeus do Comitê Olímpico Internacional (COI) que votarão na próxima semana na sede dos Jogos Olímpicos de 2016 mandam um recado às autoridades do Rio: "Reforcem o discurso de que a cidade terá como controlar a violência." Alguns dos 105 votos ainda estão sem destino. E o temor é de que os indecisos optem por opções mais conservadoras e, assim, mais seguras.

No dia 2 de outubro, o COI escolhe entre Rio, Madri, Tóquio e Chicago quem vai organizar os Jogos de 2016. O Estado teve acesso a mensagens enviadas por delegados do COI a pessoas no Brasil ligadas à candidatura do Rio. Pelas regras, não poderia haver esse contato para evitar a compra de votos e uma escolha nebulosa.

No relatório do COI, publicado há três semanas, a questão da segurança no Rio foi citada. A entidade admite que as autoridades estão cientes de que terão um desafio nessa área. No que se refere a Chicago e Madri, o COI deixou claro que ambas têm a "capacidade de providenciar um nível de segurança exigido para os Jogos". A mesma frase não foi usada para o Rio, ainda que os programas adotados pelas autoridades tenham sido amplamente elogiados.

O que os membros do COI agora alertam é que, no processo de obtenção de votos, um dos esforços finais do Rio será o de convencer alguns membros ainda em dúvida de que a questão da segurança será lidada como prioridade. A sugestão, assim, é de que nas conversas privadas na próxima semana os dirigentes brasileiros insistam que a cidade e o governo federal têm como garantir a segurança e dar mais tranquilidade aos últimos membros indecisos.

O presidente do COI, Jacques Rogge, acredita que dois ou três votos definirão o vencedor. "A cidade que conseguir convencer um ou dois membros a mais no último momento pode ganhar."