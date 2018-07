Plano de venda de patentes da Kodak conquista aprovação legal

O preço é uma fração dos mais de 2 bilhões de dólares que a Kodak esperava levantar com as patentes quando pediu concordata em janeiro de 2012. No entanto, os recursos permitem que a companhia dê procedimento a um plano para assegurar 830 milhões de dólares em financiamento e deixar a concordata no primeiro semestre deste ano.

O juiz Allan Gropper aprovou a decisão em uma audiência no Tribunal de Falência de Manhattan.

"Estamos decepcionados com o preço, mas vamos adiantar o caso", disse Gropper.

A Intellectual Ventures e a RPX lideram um consórcio que reúne algumas das maiores companhias tecnológicas do mundo, incluindo Adobe, Amazon.com, Apple e Fujifilm.

O acordo, anunciado em dezembro, permite o licenciamento de patentes, a resolução de casos legais relacionados a patentes e a elaboração de um acordo inter-licenciado entre a Kodak e a Fuji. A Kodak disse estar satisfeita com a aprovação do tribunal.

"A monetização de ativos de propriedade intelectual que não pertencem às nossas operações principais realiza um importante objetivo de reestruturação da Kodak, ao mesmo tempo posicionando suas operações de imagens comerciais para mais crescimento e sucesso", disse a empresa em comunicado.