Plano do governo deixa de fora operadoras com débitos O plano em discussão no governo que prevê benefícios para operadoras de saúde pode deixar de fora pelo menos 41% de empresas, que estão na lista de devedoras do governo. Ao todo, 643 operadoras foram encaminhadas para inscrição na dívida ativa da União no ano passado por não reembolsarem os gastos que o sistema público de saúde teve com tratamento de seus beneficiários. O valor da cobrança: R$ 110 milhões.