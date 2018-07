Plano Nacional de Educação deve ser votado até setembro O Plano Nacional de Educação (PNE) deve ser votado até setembro, disse ontem o deputado Gastão Vieira (PMDB-MA), presidente da comissão especial criada para tratar do assunto na Câmara dos Deputados. Encaminhado pelo Planalto ao Congresso no fim de 2010, o projeto de lei traz 10 diretrizes e 20 metas para melhorar a qualidade do ensino no decênio 2011-2020. Entre as propostas está a valorização do magistério. Entidades já elaboraram mais de 130 sugestões ao projeto de lei.