Plano não pode cancelar contrato sem aviso O músico Clóvis de Figueiredo Leite, de 61 anos, mudou-se de casa e acabou esquecendo de pagar uma mensalidade do plano de saúde. Quitou em dia a fatura do mês seguinte, mas foi surpreendido com o cancelamento do contrato. Ao procurar a operadora, foi informado que estava em atraso havia mais de 60 dias, o que autorizava a suspensão do contrato. Só conseguiu reverter a situação na Justiça.