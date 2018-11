Plano para a educação deve ficar para 2012 O governo federal, capitaneado pela equipe econômica e pela Casa Civil, forçou o deputado Ângelo Vanhoni (PT-PR), relator do Plano Nacional de Educação (PNE), a adiar por mais uma vez a apresentação do parecer sobre a matéria até encontrar consenso sobre a porcentagem do PIB a ser investida na área.