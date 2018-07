Plano para aeroportos nas férias é lançado nesta semana

Em rápida entrevista no Planalto, Gleisi adiantou que uma das medidas determinadas pela presidente Dilma Rousseff para esse período é que os principais aeroportos do Brasil ofereçam internet gratuita. A ministra disse que o governo pretende implantar internet grátis no início das férias. Se isso não for possível, a ideia é oferecer o serviço ao menos no fim do período. A presidente pretende acompanhar diretamente a execução do plano.

Na entrevista, Gleisi disse que o governo está analisando pedidos de liberação de emendas parlamentares. "Isso está sendo analisado pelo governo, mas é preciso levar em conta o cenário macroeconômico", afirmou.