Plano para ampliar Viracopos é retificado A Infraero e a prefeitura de Campinas vão estudar, a partir de segunda-feira, termos de retificação do plano de expansão do Aeroporto de Viracopos. As modificações serão necessárias para preservar áreas de mananciais e cerrado e diminuir impactos nas áreas de ruídos. O zoneamento em áreas do entorno será modificado com o objetivo de que, com a área de vocação aeroportuária valorizada, moradores possam comercializar terrenos a empresas.