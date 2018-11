Plano prevê demolição de viaduto da praça 14 Bis

Ainda não há orçamento estimado para a execução da obra. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano afirma que foi procurada para apresentação do projeto e algumas reuniões foram realizadas. Diz ainda que "uma análise preliminar indicou que a proposta merece uma avaliação mais profunda".

Um dos objetivos é deixar a parte da Avenida 9 de Julho que fica na região central da cidade no "modelo Jardins". Do outro lado da Avenida Paulista, já no bairro residencial, a via é bem mais conservada, com canteiros centrais organizados, muitas árvores e uma faixa exclusiva para ônibus que funcione. "O corredor de ônibus da 9 de Julho é central na parte Jardins. Na Bela Vista, perto do viaduto, passa a ser lateral por dois quilômetros, dividindo espaço com os carros", explica Adriana Levisky, arquiteta responsável pelo projeto.

Divisão

Um dos argumentos apresentados no projeto da arquiteta é que o Viaduto Plínio de Queirós é uma "barreira urbana" que divide o bairro. Derrubá-lo seria a única alternativa para integrar a Bela Vista com uma de suas regiões mais simpáticas e visitadas, o Bexiga.

"Já tivemos um retorno da Prefeitura falando que, tecnicamente, do ponto de vista da engenharia de tráfego e do transporte público, essa demolição é possível", diz Adriana.Com a demolição do viaduto e a eliminação das vagas de estacionamento, o trecho no centro da 9 de Julho ganharia uma faixa de rolamento a mais em cada lado.

Outro problema urbanístico e social da região que a comunidade quer tentar resolver é a própria 14 Bis, hoje com pouca ou nenhuma utilidade aos moradores - coberta pelo viaduto e cheia de grades, é tomada por "noias" e moradores de rua quase o dia inteiro.

A Praça 14 Bis é conhecida por ser vítima antiga e recorrente das enchentes do verão. A construção do piscinão e a reforma das galerias da 9 de Julho são um projeto da Prefeitura que nunca saiu do papel e continua sem data para sair. A licitação já foi suspensa duas vezes, em 2005 e 2009, uma delas por irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas do Município (TCM). Neste ano, foi cancelada e não há mais prazo para nova licitação. A Prefeitura afirma que "a solução para o problema de drenagem na Praça 14 Bis é objeto presente de avaliação". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.