Plano safra ajuda Brasil a enfrentar crise, diz Dilma

"O nível de competitividade da agricultura no Brasil é capaz de superar as crises", afirmou a presidente em discurso durante o lançamento do plano, acrescentando que não há restrições de recursos para agricultura.

"Esse plano agrícola pretende ampliar cada vez mais o espaço da agricultura brasileira dentro e fora do Brasil", acrescentou.

O governo federal anunciou na manhã desta quinta-feira, em Brasília, o Plano Agrícola e Pecuária para a safra 2012/13, confirmando aumento de 7,5 por cento nos recursos disponíveis para custeio e investimentos no campo.

Ao todo, serão oferecidos 115,2 bilhões de reais para a agricultura empresarial, ante 107,2 bilhões de reais do ciclo anterior. Deste total, 86,9 bilhões de reais serão para financiar custeio e comercialização e 28,2 bilhões de reais para investimentos.

O novo plano reduz de 6,75 por cento para 5,5 por cento a taxa anual de juros.

"Isso é o reconhecimento que damos ao papel que a agricultura desempenha no enfrentamento da crise mundial", disse Dilma, sobre a redução de juros.

"Os juros baixaram no capital de giro e no investimento", acrescentou o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, durante o evento.

O total de recursos com taxa de juros controlada será de 93,9 bilhões de reais, o que corresponde a um acréscimo de 18,5 por cento em relação ao programado para a safra anterior. Já os juros livres totalizam 21,3 bilhões de reais.

"Esperamos por 20 anos por juros compatíveis com a nossa atividade produtiva", disse a presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, senadora Katia Abreu, celebrando a redução da taxa.

NOVOS LIMITES

Foram ampliados os limites de financiamento de custeio e comercialização.

No caso do custeio, houve aumento do limite para 800 mil reais por produtor, ante 650 mil reais do plano anterior.

Para a comercialização o limite foi elevado para 1,6 milhão de reais, ante 1,3 milhão de reais do plano anterior. Em ambos os casos, a variação foi de 23 por cento sobre a safra anterior.

O limite de financiamento de cooperativas passou para 100 milhões de reais por entidade, ante 60 milhões do último plano.

MÉDIO PRODUTOR

A taxa de juros para médios produtores foi reduzida para 5 por cento ao ano, ante 6,25 por cento do plano anterior.

O volume de recursos para custeio cresceu 15 por cento, para 7,1 bilhões de reais.

Foi elevada para 800 mil reais a renda bruta anual para enquadramento do produtor no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), ante 700 mil reais de limite na última safra.

O limite de crédito por beneficiário passou para 500 mil reais, ante 400 mil reais no ano anterior.

"Tem que chegar ao maior número de produtores", disse a presidente Dilma. "Ter este foco no médio produtor é um momento importante", acrescentou ela.

O Plano Safra da Agricultura Familiar será lançado na próxima semana, com um montante de 18 bilhões de reais em crédito para os pequenos produtores.

EXTENSÃO RURAL

A presidente Dilma disse ainda que o governo estuda a criação de uma agência de extensão rural, capaz de disseminar as melhores técnicas agrícolas em todo o país.

"É uma forma de democratizar conhecimento", disse ela. "Este talvez seja um dos maiores desafios do meu governo."

Segundo a presidente, a agência só poderá existir com a cooperação entre Ministério da Agricultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello; Texto Gustavo Bonato; Edição Fabíola Gomes)