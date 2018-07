Plano sem definição de capital

Existe um vínculo muito estreito entre taxa de crescimento e investimentos. A taxa de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) determina, em grande parte, a capacidade de crescimento do PIB. No caso brasileiro, a falta de investimentos em infraestrutura representa o maior ponto de estrangulamento da economia e é responsável, junto com a carga tributária, por nossa baixa competitividade no mercado internacional e por nossos preços relativamente elevados.

No Brasil, a FBCF situa-se, segundo os dados da OCDE, em 17,5% do PIB, ante 39,9% da China; 33,8% da Índia; e 23,2% do Japão. Nos países já "construídos", como França, Alemanha e EUA, a taxa pode ser mais baixa (entre 21% e 17%), por já disporem eles de infraestrutura desenvolvida. Num país como o Brasil, a taxa deveria ser de 23% a 25%, na opinião do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga.

Os maiores investimentos deveriam ser feitos nos setores de energia elétrica, telecomunicações, saneamento, rodovias, ferrovias e portos. A questão é saber quem assumirá o financiamento desses projetos.

O estudo do BNDES explica que a instituição estará pronta para atender às necessidades. Mas os recursos do banco não podem provir, como ocorreu recentemente, da emissão de títulos públicos.

A grande maioria dos projetos de infraestrutura pode ser feita em regime de concessão ou de Parceria Público-Privada (PPP). A questão é saber como o futuro governo tocará esses projetos. O atual governo petista não gosta do sistema de PPP. E no congresso em que Dilma Rousseff foi aclamada candidata do partido houve uma guinada à esquerda e o compromisso de dar maiores espaços ao Estado. Tal programa não favorecerá investimentos diretos estrangeiros nem estimulará os interessados em obter concessões de serviços.

O grande risco é que o governo emita títulos soberanos para realizar um programa ambicioso, porém necessário. Ou opte por uma solução orçamentária que leve o Brasil a uma situação parecida com a da Grécia ? obviamente, sem o apoio da União Europeia. Caberá aos candidatos à próxima eleição presidencial definir como pretendem financiar o plano da reconstituição da infraestrutura do País.