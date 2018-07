Plano será mantido até mancha desaparecer, diz Buck O plano de emergência da Chevron será mantido até que a mancha de óleo no litoral do Rio de Janeiro seja completamente eliminada. A informação foi dada pelo presidente da Chevron Brasil Petróleo, George Buck. "Vamos continuar com nosso plano de reação até que não haja nenhuma gota na superfície", garantiu o executivo, durante audiência pública na Câmara dos Deputados.