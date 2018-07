Planos cobrem só cesárea em parte dos hospitais

"Não vejo como uma maternidade possa aceitar apenas internações com hora marcada. Não é de sua natureza", diz Fernandes.

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os planos com cobertura obstétrica têm a obrigação de colocar à disposição opções de hospital ou maternidade que ofereçam o serviço de parto normal. Porém, "é permitido que existam contratos com determinados estabelecimentos que incluam apenas a opção de 'emergência/urgência' ou apenas a opção de 'internação", segundo a agência.

Por causa desse tipo de brecha, a mulher deve redobrar a atenção na hora de escolher a operadora e observar se as maternidades onde gostaria de ter o bebê aceitam determinado plano para parto normal.

"Com relação à prática de não atendimento a partos normais, recomendamos que a denúncia seja feita ao Conselho Federal de Medicina (CFM)", diz a ANS.

A Maternidade São Luiz, que atende planos que não dão cobertura para internação via pronto-socorro, afirma que, em situações de emergência, presta o atendimento a todas as pacientes, possuindo ou não plano de saúde.

"Prestamos o atendimento obstétrico aos conveniados, de acordo com as regras contratuais previamente estabelecidas, independentemente do tipo de parto." / MARIANA LENHARO