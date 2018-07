Planos de saúde começam a emitir cartão SUS a clientes

Até agora, as empresas estavam encarregadas de inscrever o número de Cartão SUS de clientes que já tinham o cadastro. "Nessa próxima etapa, será a vez daqueles que ainda não têm o registro", disse o ministro.

Operadoras de planos têm até 6 de junho para cadastrar seus clientes e informar o número do CNS. A medida é considerada importante para ajudar o ressarcimento que deve ser feito pelos planos ao SUS por atendimento de seus clientes na rede pública. Com número do cartão, ficará mais fácil saber se o paciente atendido tem plano.

Ressarcimento. Padilha diz que mudanças no sistema de informação ajudarão a tornar o sistema de arrecadação de ressarcimentos mais eficiente. Em 2010, foram R$ 20 milhões de ressarcimento. Em 2011, foram R$ 88,2 milhões.