Planos de siderúrgica no Brasil da Wuhan estão adormecidos--LLX Negociações entre a chinesa Wuhan Iron & Steel e a brasileira LLX sobre a construção de uma siderúrgica com capacidade de 5 milhões de toneladas por ano no porto brasileiro de Açu estão "adormecidas", disse a controladora do porto à Reuters nesta quinta-feira.