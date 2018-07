Planos do Tio Sam

O ano de 2015 pode terminar com os Estados Unidos e o Irã assinando um acordo definitivo, o que encerraria uma inimizade de mais de três décadas. Será algo ainda mais impressionante do que o anúncio do restabelecimento de relações diplomáticas com Cuba anunciado pelo presidente Barack Obama. Ao mesmo tempo, será difícil contornar a crise envolvendo a Rússia na Ucrânia. Certamente o Daesh, também conhecido como Grupo Estado Islâmico ou Isis, não será derrotado.

Em todas essas questões, porém, os EUA terão a seu favor a queda do preço do petróleo, “combustível” fundamental para Moscou, Teerã e para o Isis. Com a queda no preço do barril, o regime iraniano pode ficar mais disposto a fazer concessões. Putin, por sua vez, começará a enfrentar pressão doméstica. E o Isis perderá uma de suas principais fontes de renda.

O Irã certamente será a maior chance de sucesso de Obama neste ano. Ainda há enormes obstáculos para um acordo, especialmente a oposição da ala conservadora do regime em Teerã, do Congresso dos EUA e também de países aliados dos americanos como Israel e Arábia Saudita. Ainda assim, os presidentes Obama e Rouhani estão claramente interessados em um acordo que beneficiaria os dois lados.

Apesar de inimigos, os EUA e o Irã compartem de alguns interesses geopolíticos, especialmente no Iraque. Ambos apoiam o governo de Bagdá e defendem um Iraque estável. Na Síria, apesar de o Irã apoiar o regime de Bashar al Assad, tanto os americanos quanto os iranianos combatem o Isis e a Frente Nusrah (Al-Qaeda na Síria).

O acordo também traria benefícios econômicos para o Irã, pois as sanções seriam levantadas aos poucos e o país seria reintegrado aos mercados mundiais, inclusive ao americano. Os EUA, por sua vez, teriam mais garantias de segurança sem o risco de emergir um país com armas atômicas.

O colapso das negociações, porém, pode elevar ainda mais a tensão na região. Os iranianos poderiam usar seus braços na região, como o Hezbollah, para desestabilizar interesses americanos. Poderiam também sabotar as relações entre Washington e Bagdá, além do cenário doméstico libanês. Sem falar no risco maior de produzirem uma bomba atômica.

Na Rússia, a economia do país corre o risco de um colapso total. Vladimir Putin pode, por um lado, fazer concessões na Ucrânia. Se o fizer, porém, pode ser visto no Kremlin como fraco internamente. Se não fizer, verá o cenário se deteriorar ainda mais rápido e sofrerá pressões internas de setores econômicos. Não há muitas opções. E, nesse caso, as decisões estão nas mãos de Putin, não de Obama.

No Iraque, os EUA devem ajudar as Forças Armadas iraquianas e os Pesh Merga, como são conhecidos os guerreiros curdos, a conseguirem avanços contra o Isis. Não será uma vitória total. Mas certamente haverá uma contenção. Um acordo com o Irã ajudará ainda mais. Na Síria, porém, os EUA não conseguirão derrotar o Isis apenas com bombardeios. Talvez, aos poucos, comece a tolerar cada vez mais o regime de Bashar al Assad, que controla os principais centros populacionais do país e, com um regime laico e protetor de minorias religiosas, incluindo os cristãos, parece ser a opção menos grave.

Outros temas também terão importância para os EUA, como uma possível nova recessão da União Europeia, a desaceleração da China e a nova aproximação com Cuba. A América Latina deve ganhar alguma força, mas os escândalos de corrupção no Brasil e no México podem atrapalhar. A Coreia do Norte sempre pode ser uma surpresa. E o terrorismo cibernético tende a crescer cada vez mais.