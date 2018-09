Planos para melhorar trânsito em SP estão atrasados Os dois pacotes para melhorar a fluidez do trânsito anunciados pela Prefeitura de São Paulo, em março e agosto deste ano, seguem atrasados. Do primeiro, com 19 intervenções, metade das 14 obras concluídas não alcançou o resultado esperado por falta de ajustes e outras duas estão fora do prazo. No segundo, as nove obras começariam em novembro e seriam entregues no primeiro trimestre de 2009, mas só uma está em licitação. A reportagem percorreu a cidade e levantou com motoristas, moradores e marronzinhos a eficácia das obras. Entre as intervenções concluídas está um retorno na frente do Terminal Varginha, na zona sul, com o objetivo de acelerar a chegada dos ônibus. Só que faltou sincronizar os novos semáforos. Nos horários de pico, os ônibus levam até dez minutos para percorrer 150 metros, o que complica o trânsito. ?Anteriormente, a demora era só de um sinal. Agora embolou tudo?, diz o motorista de ônibus Roni Santos. O mesmo problema afeta o tráfego na Avenida Robert Kennedy, também na zona sul. Numa das travessas foi colocada uma parada de ônibus no canteiro e criada mais uma pista para facilitar a conversão. Ali, os semáforos não ajudam. ?Um sinal abre e o da frente fecha?, afirma Edson Kuriyama, comerciante local. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.