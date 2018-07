Planta fálica e fétida faz sucesso na Bélgica

Uma planta do Jardim Botânico Nacional da Bélgica atraiu muitos visitantes por suas características curiosas. O jarro-titã ou flor-cadáver, conhecido em inglês como titan arum, tem uma inflorescência (parte do vegetal onde se localizam as flores) no formato de um pênis gigante e a cada três anos, quando desabrocha, exala um cheiro fétido durante suas 72h de vida antes de murchar. "Parece carne podre ou peixe podre. É realmente impressionante", diz o visitante Frederic Lebreux. "O titan arum tem todas as qualidades de uma estrela botânica. Aparece por pouco tempo, é glamoroso, é grande e produz algo especial e fora do comum, que é um mau cheiro bem forte", afirmou o diretor de Educação do jardim botânico belga, Gert Ausloos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.